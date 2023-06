Al Circolo di Isola torna ad esporre il fotografo Nicola Gargani: ecco 'Made in Tuscany' una terra da scoprire

Dopo due anni , al Circolo Arci di Isola, torna ad esporre Nicola Gargani, fotografo locale che da anni espone in giro per la nostra regione.

“Made in Tuscany” ha visto la sua prima uscita la scorsa estate presso la sede ProLoco di Roccatederighi, ci racconta Gargani, e doveva finire con quella prima ed unica uscita, in quanto sono sempre alla ricerca di nuove idee da sviluppare e trasformare in fotografie.

Era difficile selezionare 24 scatti che raccontassero la nostra terra, quella fuori dai giri comuni… così è nata l’idea di proporre di nuovo “Made in Tuscany” una terra da scoprire. La prima uscita era "una terra da conoscere".

Mostra volta a raccontare scorci insoliti, paesaggi un pò fuori dai soliti giri turistici.

"Dici Toscana e la mente associa... Firenze, Leonardo, Ribollita, Torre di Pisa, Cipressini, Bistecca, Uffizzi, Chianti... ma la Toscana, la Nostra Toscana, no né "solo" questo. La Toscana è fatta di scorci mozzafiato difficili da trovare perché fuori dai passaggi classici e ancor più fuori dall'odierna frenesia. L'Attesa, che parola brutta oggi vero? Eppure è questa parola che conduce ai momenti più belli, l'attesa della luce giusta che accarezza le verdi colline, l'attesa delle condizioni ideali per scattare la fotografia che hai in mente, l'attesa per l'arrivo dei fenicotteri o della voglia del gabbiano di far ciò che vuoi. A volte riesci ad ottenere ciò che immaginavi, molte altre volte non ci riesci, ma nonostante questo trovi sempre qualcosa di nuovo... la Toscana, la Mia Toscana è questo... ricerca, scoperta, attesa, passione."

Questa una semplice chiave di lettura per la mia mostra fotografica "Made in Tuscany" un viaggio in lungo e in largo, a spasso per terre e stagioni, una sintesi di quella Toscana che, se vai di fretta, puoi scordarti di ammirare.

La mostra si terrà da Sabato 15 Luglio a Domenica 30 Luglio nella Sala dell’Affresco presso il Circolo Arci di Isola - San Miniato (PI)