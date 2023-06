Nuova avventura per Alvini: il mister fucecchiese riparte dallo Spezia

Massimiliano Alvini, tecnico originario di Fucecchio, ripartirà dalla Serie B. Non è ancora ufficiale ma il fucecchiese dovrebbe firmare a breve con lo Spezia, retrocesso in seconda serie dopo lo spareggio perso col Verona poche settimane fa.

Alvini è reduce dall'esperienza con la Cremonese, la sua prima annata in Serie A, chiusa con un esonero arrivato in inverno. Troverà la Cremonese da avversario, dato che i grigiorossi, ora allenati da Davide Ballardini, sono retrocessi.

Alvini ha nel suo curriculum un campionato di Serie B con la Reggiana (dove era arrivato grazie a una promozione ai playoff dalla C) e uno con il Perugia, con cui sorprese tutti e si guadagnò la chiamata della Cremonese. Adesso si attendono solo le firme ma il tecnico ex Tuttocuoio allenerà in Liguria.