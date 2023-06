Camion in fiamme, code e chiusure in A12

Sedici vigili del fuoco del comando di Massa Carrara e del Comando di Lucca, con 2 APS, 3 autobotti e un carro schiuma, stanno intervenendo sull'autostrada A12 direzione sud, poco prima del casello Versilia, per l'incendio di un rimorchio di camion che trasporta autovetture pressate.

Attorno alle ore 15:45 l'autostrada è stata chiusa in direzione sud per facilitare le operazioni di spegnimento e per l'incolumità degli automobilisti. Dalle ore 16:00 è di nuovo aperta ma in un solo senso di marcia.