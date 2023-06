Centri estivi Santa Maria a Monte, si cercano candidature

Il Comune di Santa Maria a Monte ha pubblicato un avviso finalizzato a ricercare candidature di soggetti interessati ad organizzare o che già stanno organizzando centri Estivi, campi solari e attività socio educative a favore dei minori per il periodo estivo 2023.

I centri estivi, da sempre, hanno rappresentato un’opportunità importante per tutte le famiglie, una possibilità di poter gestire al meglio i propri figli nel periodo in cui le scuole sono chiuse. Un valore aggiunto e un’offerta necessaria per tutto il territorio comunale, da parte dalle varie associazioni, presenti nel Comune. Grazie, anche quest’anno, al contributo assegnato a livello governativo, verranno destinate risorse alle associazioni del territorio che organizzano i centri estivi e che manifesteranno l’interesse a partecipare all’avviso.

Chiunque sia interessato, e rientri nelle categorie di cui all’avviso, può presentare la domanda entro la data del 11/07/2023 scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it o consegnando la documentazione al servizio urp.

L’avviso e la domanda sono scaricabili sul sito del comune di Santa Maria a Monte.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte