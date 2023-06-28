Consiglio comunale Montopoli, si parla del bosco didattico e del bilancio di previsione

Convocato il Consiglio Comunale di Montopoli che si terrà martedì 4 luglio 2023 alle 19 in presenza presso la sala consiliare del Palazzo Municipale.
Ecco l'ordine del giorno
1 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2023
2 ARTT. 17, 18, 19, 20 E 25 DELLA L.R. N. 65/2014 – VARIANTE AL R.U. PER INTERVENTO POSTO IN LOCALITA’ RICAVO/VARRAMISTA E DENOMINATO “BOSCO DIDATTICO” - VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEI CONTRIBUTI PERVENUTI E APPROVAZIONE
3 RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 11 MAGGIO 2023 AD OGGETTO: “ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 - VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024 annualità 2023 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15, comma 4 bis DEL D.L. 77/2021.”
4 APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025.
5 BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 - APPROVAZIONE
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