"Il tempo ritrovato", la carriera da orologiaio di Alino Mancini in un libro

La carriera di Alino Mancini, gioielliere e orologiaio empolese pilastro nella storia dell'imprenditoria locale, diventa un libro. Si chiama "Il tempo ritrovato" e, pagina per pagina, racconta "i successi di Mancini negli ingranaggi del tempo".

Mosso da un'innata passione per "aggiustare le cose" come raccontava lo stesso artigiano qualche anno fa, inizia fin da piccolo ad appassionarsi ai lavori manuali fino a che non diventa meccanico. Quello fu solo il primo lavoro di Alino Mancini che, dopo l'alluvione del 1966, iniziò con il settore degli orologi, avviando così una lunga carriera tra lancette e meccanismi da riparare e diventando punto di riferimento per molti gioiellieri empolesi. Poi l'apertura dei negozi e il continuo di quella che è una storia di successo personale, che adesso sarà appunto nero su bianco.

Il libro sarà presentato dall'associazione turistica Pro Empoli. La data da segnare in calendario è giovedì 6 luglio, alle ore 21, presso la sala della Misericordia in via Cavour, a Empoli.