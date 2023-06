In auto con una una mazza da golf in ferro: denunciato

Nella giornata di ieri la polizia di Pisa ha denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di porto di oggetti atti ad offendere un 37enne cittadino originario della Georgia, regolarmente residente a Pisa. Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio in zona Riglione, gli agenti hanno proceduto al controllo di un’ autovettura di media cilindrata con a bordo il soggetto summenzionato; avendo avuto sentore dall’atteggiamento guardingo del controllando che nel veicolo potesse essere celato qualcosa di illegale, i poliziotti hanno proceduto come consentito dalla legge alla perquisizione sul posto, anche perché il cittadino georgiano vanta precedenti di polizia per reti contro il patrimonio.

I poliziotti hanno scandagliato a fondo l’ autovettura, rinvenendo all’interno del bagagliaio una mazza da golf in ferro, sprovvista di custodia e di fatto pronta all'utilizzo; inoltre all'interno del cruscotto hanno rinvenuto anche un coltello multiuso. L’ uomo è stato accompagnato in Questura per procedere nei suoi confronti alla denuncia alla Procura della Repubblica e la mazza ed il coltello sono stati sequestrati.