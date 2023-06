Incendio al terzo piano a Certaldo, soccorsa un persona

Incendio in un appartamento al terzo piano di via La Pira a Certaldo questa mattina. Alle 6 i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi (Castelfiorentino) sono intervenuti per il rogo che si è propagato alla terrazza del piano di sopra, il quarto e ultimo del condominio

Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario per accertamenti. Sarebbe una donna di 77 anni. Altre 5 persone sono state controllate dai sanitari inviati sul posto. A causa dell'iniziale allerta, l'evento era stato catalogato come 'maxiemergenza' dal 118 Empoli-Pistoia, poi la situazione è migliorata.

Sul posto inviata in supporto anche la squadra dei vigili del fuoco con attrezzature specifiche dal distaccamento di Empoli.

I vigili del fuoco stanno ultimando la bonifica e la messa in sicurezza dell’appartamento interessato dall’incendio.