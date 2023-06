Ladro di rame beccato dopo il furto di una grondaia in Valdinievole

Gli agenti del Commissariato di polizia si Montecatini Terme, assieme alla Polizia Municipale di Massa e Cozzile, hanno arrestato un uomo residente nella Valdinievole perché trovato nella flagranza del reato di tentato furto aggravato di rame.

In particolare, lo scorso fine settimana , gli Agenti della Polizia Municale di Massa e Cozzile venivano a conoscenza che vi era in atto un furto delle grondaie in rame ai danni di un immobile del Municipio lungo la via Toscanini.

Nello stesso tempo è stato allertato il Commissariato di Montecatini di un furto in atto nella via predetta, per cui gli agenti di entrambi gli uffici si incontravano nella parte esterna dell’immobile.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Massa venivano messi a conoscenza da un giovane che l’autore del tentato furto era ancora nei pressi e mostrava loro un video dove si vedeva l’uomo che stava staccando la grondaia in rame dal muro, danneggiandola.

L’arrestato, sperando di non essere individuato, si era fermato a parlare con uno degli agenti chiedendo cosa fosse successo; tuttavia, grazie alla collaborazione del cittadino, veniva subito fermato ed identificato presso gli uffici della Polizia Municipale.

Gli agenti del Commissariato, ricordando di una denuncia fatta il giorno prima da parte dell’ufficio Tecnico del Comune di furto di supporti in rame presso altri edifici comunali, effettuavano una perquisizione personale dello zaino del fermato e, tra vari oggetti, rinvenivano una staffa in rame che ha la funzione di ancorare al muro il tubo della grondaia; l’immediata verifica dello stabile consentiva di accertare che era uno degli oggetti asportati il giorno prima.

Stante il rinvenimento dell’oggetto, la perquisizione veniva estesa alla sua abitazione dove venivano rinvenuti altri oggetti in rame, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti, che venivano sequestrati.

Accanto agli oggetti in rame veniva rinvenuta una persiana che appariva essere stata divelta da un’abitazione; anche in questo caso, gli agenti del Commissariato, ricordando di altra denuncia effettuata pochi giorni prima da parte di un cittadino di Massa e Cozzile per un caso di danneggiamento e di asportazione dalla propria casa della persiana, procedevano al sequestro.

Parte degli oggetti in rame venivano riconosciuti da un dipendente comunale come quelli sottratti a strutture comunali.

Sugli altri oggetti, tra cui un’anfora in rame, sono in corso ulteriori accertamenti.

Alla luce di quanto accertato, il fermato, che annovera numerosi precedenti di polizia, veniva tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.