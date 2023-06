Lascia il camion sequestrato sulla via senza assicurazione: segnalato proprietario a Empoli

Il proprietario di un camion sequestrato non ha rispettato gli obblighi di custodia del mezzo. È quanto scoperto dai carabinieri forestali di Empoli che, dopo aver ricevuto dal tribunale di Firenze la disposizione di dissequestrare e restituire al proprietaro l'autocarro a seguito di estinzione del reato per tenuità del fatto, si sono recati presso il luogo di custodia non trovando il mezzo.

A quel punto i carabinieri forestali hanno appreso che la polizia municipale di Empoli aveva trovato il veicolo parcheggiato su una via pubblica, senza assicurazione, sanzionando il responsabile e facendo rimuovere l'autocarro per darlo in custodia ad una carrozzeria convenzionata. Poiché il proprietario non aveva pagato la sanzione né recuperato il camion, erano state avviate le procedure previste per la demolizione.

Risultando dunque inadempiente rispetto agli obblighi di custodia del bene sottoposto a sequestro, i carabinieri forestali hanno segnalato all'autorità giudiziaria il proprietario del mezzo.