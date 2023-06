Lupi, Brucini promosso in serie A2 Credem Banca

Dopo un’annata da protagonista in Under 19 e in serie B, Nicolas Brucini entra ufficialmente a far parte dell’organico di serie A2 Credem Banca 2023-24.

Lo schiacciatore biancorosso, nato a Iseo (BS) il 5 luglio 2004, ha iniziato a giocare nell’UPC Camaiore mostrando subito grandi potenzialità sia indoor che sulla sabbia. I Lupi e coach Pagliai hanno scommesso subito forte sul giovane prospetto, portandolo a S. Croce e inserendolo in un percorso di qualificazione che lo ha portato a disputare due finali nazionali Under 19 e altrettanti campionati di serie B. Già in orbita prima squadra nella stagione appena passata e nel 2021-22, dalla prossima sarà inserito in pianta stabile nel roster a disposizione di coach Bulleri, con un duplice obiettivo: lavorare duramente, per crescere ancora sia come atleta che da un punto di vista tecnico, e farsi trovar pronto alla chiamata nel difficile ruolo di “posto 4”. Naturalmente, affronterà il “doppio impegno” in serie A2 e in serie B.

E’ sempre una soddisfazione, per un ambiente come quello biancorosso, quando un giovane Lupo entra nel “branco” della prima squadra: significa che si è lavorato bene e che il percorso disegnato per il ragazzo è stato quello giusto. Brucini è il “settimo elemento” di una Kemas Lamipel 2.0 che desta curiosità e interesse: Colli, Coscione, Cargioli, Mati, Lawrence, e adesso Brucini, lasciano intravedere un’ossatura importante per una rosa che non dovrà far rimpiangere la precedente.

DICHIARAZIONI: “L’ultima stagione è stata tutto sommato positiva. Ho avuto un infortunio alla caviglia a inizio stagione che mi ha fatto saltare allenamenti e partite e questa cosa mi ha un po’ messo i bastoni tra le ruote ma poi sono riuscito, grazie al lavoro in palestra, a riprendere con continuità il posto da titolare in serie B; con l’under 19 è rimasto un po’ l’amaro in bocca per non aver superato le qualificazioni alle finali nazionali, ma guardando il lato positivo siamo campioni regionali”.

“Nella prossima annata mi aspetto una stagione molto dura, di impegno e di sacrificio visto che io e altri miei compagni avremo il doppio impegno ogni settimana, serie B e serie A, ma sono contentissimo e onorato di essere riuscito ad entrare a far parte della prima squadra: essendo cresciuto nei Lupi sin dai primi anni in cui ho iniziato a giocare per me è come il coronamento di un sogno”.

“Ritengo di dover ancora migliorare molto in alcuni fondamentali e che avrò molto da imparare dai miei nuovi compagni più esperti: farò tesoro di ogni loro consiglio, sono un giocatore che gioca per la squadra, un punto fatto da me è anche un punto di un mio compagno e viceversa, cerco di dare il massimo sempre, sia in partita che in allenamento, e cerco di cogliere ogni occasione per poter riuscire ad aiutare il gruppo”.