Musica, street food e appuntamenti: tre giorni di festa a Ponsacco

Dopo il successo dello scorso anno musica e gusto tornano protagonisti a Ponsacco con la seconda edizione del “Ponsacco Street Festival Rock&Blues”, la manifestazione che unisce musica live e cibo di strada di qualità. Appuntamento giovedì 29, venerdì 30 e sabato 1 luglio con l'iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, la collaborazione di CollEventi, Artwork Village e Blues in The Bag e il contributo di El'S Stars Parrucchieri.

“Grazie a un importante lavoro svolto in sinergia Ponsacco sarà davvero un punto di riferimento per gli amanti della musica, con appuntamenti in grado di portare sul territorio nomi di caratura nazionale e giovani emergenti, in un format che vedrà portagonisti anche gli stand enogastronomici con specialità italiane e internazionali” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli”.

“Un evento che unisce cibo e musica – ha detto l’assessora al commercio Roberta Lazzeretti – vedere il paese che si riempie di persone per vivere le piazze e le strade ci inorgoglisce e ci ripaga di tutto il lavoro che c’è nell’organizzazione. Grazie a Confcommercio e all’Associazione Blues in the Bag”.

“Lavoriamo ormai da diversi anni per costruire un ricco calendario di eventi e dopo il successo della recente Festa del Commercio auspichiamo di vedere anche in questa occasione moltissime persone nel centro di Ponsacco” le parole del responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Un format nuovo e originale che vedrà il suo main stage in Piazza Valli, palcoscenico delle esibizioni musicali, mentre il centro si animerà in tutto il suo splendore con lo street food in Corso Matteotti e l'area giochi per bambini con gonfiabili in Piazza San Giovanni. Da giovedì a sabato, sia a pranzo che a cena, nel centro storico di Ponsacco sarà possibile gustare le specialità di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare ogni palato con la loro ampia offerta di cibo e bevande, piatti della cucina italiana e internazionale e una ricca selezione di birre artigianali. Uno show enogastronomico che accompagnerà le perfomances e concerti in programma.

Giovedì 29 dalle 19 va in scena il saggio di fine anno dell'associazione Artwork Village, con l'esibizione coreografica e musicale di oltre 200 allievi e allieve. Venerdì 30 spazio alla musica a partire dalle 20 con le note blues della Tennessee Rose Blues Band, e a seguire, fino a mezzanotte, il rock con i migliori pezzi degli anni '70, '80 e '90 dei Musicas7. Sabato 1 luglio al via la tredicesima edizione del “BlueSacco”, l'evento blues di livello nazionale organizzato dall'Associazione Blues in the Bag, con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco e il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

“Un lavoro di squadra – ha aggiunto l’assessora alla cultura Stefania Macchi – un lavoro congiunto tra i due assessorati, alla cultura e al commercio, perché siamo convinti che sia importante metterci insieme per guardare avanti senza creare eventi singoli. Il Bluesacco è una rassegna che è cresciuta e si è rinnovata dopo la pandemia. Un vero appuntamento fisso nell’estate della Valdera, un evento di rilevanza nazionale con artisti internazionali”.

Per questa edizione il Blue Sacco vedrà sul palco di Piazza Valli il blues della Honey Island Swamp Band, proveniente dalla Louisiana, con all'attivo un centinaio di concerti negli Stati Uniti, Sud America ed Europa, oltre alla giovane band fiorentina dei Black Cat Bones e alla Alex Goffiantini Blues Band, vincitore delle selezioni del Pistoia Blues e con esperienze nei locali di Chicago” spiega il direttore artistico di Blues In The Bag Maria Ceccanti.

Fonte: Ufficio Stampa