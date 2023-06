Nido La Coccinella di Santa Maria a Monte, dal comune tre condizionatori

L'amministrazione comunale di Santa Maria a Monte, operativa dal primo giugno scorso dopo le elezioni amministrative e il primo Consiglio comunale, comunica la realizzazione di un primo intervento che ha riguardato il nido comunale La Coccinella. Con l'approvazione di una delibera della giunta è stato disposto il finanziamento, attraverso risorse statali, per la fornitura di tre condizionatori ad azione deumidificante per il nido, posizionati in tre stanze e in particolare in quella dedicata al sonno.

La sindaca Manuela Del Grande, insieme alla giunta, "fin dal suo primo insediamento ha avuto come obiettivo primario la tutela della salute e del benessere dei bambini - spiega una nota del Comune di Santa Maria a Monte - programmando immediatamente l'intervento sopra descritto prioritario e necessario. Questa opera di miglioramento presso la struttura del nido comunale porterà un beneficio e una realizzazione di un ambiente sano ed equilibrato - continuano dal Comune - venendo incontro alle esigenze e richieste degli educatori e dei genitori dei bambini e un miglioramento dell'offerta di un nido comunale, nel quale l'amministrazione ha sempre investito e continuerà a farlo, credendo fortemente nel valore sociale ed educativo di un servizio pubblico".