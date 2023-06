Pegaso Area Metropolitana, Empoli in Azione: "Perché Empoli e Montelupo non hanno aderito?"

Abbiamo appreso che dal prossimo 1 luglio entrerà in funzione, dopo un lungo periodo di prova, il progetto “Pegaso Area Metropolitana”, cioè un biglietto unico mensile per l’area metropolitana al costo di 55 euro che permetterà di viaggiare utilizzando treni, bus, tramvia.

I comuni interessati oltre a Firenze, sono Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa, Fiesole, e Campi Bisenzio a cui presto si dovrebbero aggiungere i comuni di Scandicci, Bagni a Ripoli e Vaglia. Come partito politico Empoli in Azione, chiediamo alla nostra Amministrazione Comunale perché sia la nostra città che quella di Montelupo Fiorentino non abbiano aderito al progetto.

Considerando che la stazione di Empoli è la terza stazione per numero di movimenti passeggeri della Toscana, e che molti nostri concittadini raggiungono quotidianamente il capoluogo e le altre città dell’Area Metropolitana, ci saremmo aspettati che fin dalla prima stesura di questo accordo Empoli fosse parte integrante del medesimo e che ci fosse la dovuta attenzione a tutto il nostro territorio. La riduzione della CO2, gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030, sono tutte sfide che sarà possibile raggiungere solamente se tutti i cittadini e le cittadine saranno messi in condizioni di poter usare i mezzi pubblici con facilità e soprattutto a prezzi più competitivi rispetto alle automobili private.

Considerando poi lo stato in cui versa la S.G.C. FI-PI-LI, con cantieri che oramai sono diventati strutturali, la soluzione del treno e dell’intermodalità con altri mezzi potrebbe permettere una maggiore libertà di circolazione ai tanti pendolari. Siamo ancora lontani dal progetto tedesco D-ticket che al prezzo di soli 49 euro mensili permette ai propri abbonati di viaggiare in tutto il paese su treni, autobus e tram, ma cerchiamo intanto, almeno nella nostra Toscana e nelle nostre realtà territoriali di trovare unanime accordo tra tutti i comuni per agevolare la mobilità metropolitana, altrimenti gli obbiettivi dell’Agenda 2030 difficilmente saranno raggiunti.

Luca FERRARA

Empoli in AZIONE