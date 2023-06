Pro Empoli, Grazia Arrighi lascia il testimone a Rossana Ragionieri

È uscito il nuovo numero della rivista “Il Segno di Empoli”, il trimestrale dell’Associazione turistica Pro Empoli, che ha da poche settimane ha eletto il nuovo consiglio direttivo, in carica per i prossimi tre anni ed ha assegnato le nuove cariche.

Rossana Ragionieri, già direttrice del Segno di Empoli è la nuova presidente dell’Associazione. Prende il posto di Grazia Arrighi che ha guidato la “Pro Empoli” negli ultimi sei anni. Fanno parte del nuovo consiglio direttivo Carlo Bianucci, Sonia Ceccanti, Emilio Chiorazzo (vicepresidente), Daniela Dani (Tesoriere), Mariella Donati (Segretaria), Paolo Grilli, Daniela Lucarelli, Paolo Santini, Stefania Terreni e Enrico Tofanelli.

Tanti gli articoli e i servizi su Empoli e i suoi personaggi trattati in quest’ultimo numero del “Segno di Empoli”, in distribuzione in tutte le edicole del territorio. Oltre al saluto della presidente uscente Grazia Arrighi e a un ricordo di Beppe Fabiani, ex difensore dell’Empoli calcio, socio attivo e, per decenni, membro del consiglio direttivo dell’associazione Pro Empoli, che ci ha lasciati a 95 anni il 7 ottobre scorso.

Al calcio è dedicato anche un altro servizio: racconta di quando il commissario tecnico della Nazionale di calcio, Fulvio Bernardini, organizzò una partita a Empoli perché doveva provare, lontano da occhi indiscreti, una giovane promessa del calcio italiano: Gaetano Scirea.

Un servizio racconta la fabbrica di fiammiferi Rosselli, a Pontorme e uno è dedicato alla recente inaugurazione della biblioteca “Renato Fucini”, dopo la ristrutturazione. Con il titolo “Ci vediamo al bar Viti”, un articolo, corredato da foto d’epoca, racconta la storia dello storico bar, dei suoi proprietari e dei frequentatori.

“Il Segno” poi celebra i 140 anni delle Pubbliche Assistenze di Empoli e, grazie a una ricerca di Enrico Tofanelli, con una serie di documenti del National Archives di Washington vengono ricostruite, attraverso accurate descrizioni del Comando Alleato, i giorni della Liberazione di Empoli.

Fonte: Pro Empoli