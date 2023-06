Rsa San Miniato, le opposizioni: "Scaduto mandato del commissario, vogliamo il piano di adeguamento"

I 90 giorni dell'incarico a Paolo Profeti come commissario della Rsa 'Del Campana Guazzesi' sono terminati e le opposizioni in Consiglio comunale tornano all'attacco. "Siamo a chiedere come già sollecitato in commissione consiliare il 25 maggio scorso, sia il piano di adeguamento sia il bilancio consuntivo 2022 che quello preventivo 2023", spiegano Manola Guazzini (CambiaMenti), Roberto Ferraro (Lega) e Michele Altini (Forza Italia). "Il sindaco e la giunta avrebbero dovuto verificare, trascorso un mese dalla sua nomina, il suo operato in relazione al conseguimento degli obiettivi", concludono.