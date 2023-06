Rubano auto a Cascina e sfrecciano lungo la superstrada: arrestati

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 41enne di origini tunisine e due uomini di 41 e 34 anni, con l’accusa, a vario titolo, di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di grimaldelli.

Martedì 27 giugno nel tardo pomeriggio a Cascina è stata rubata un'auto di un cittadino del luogo, che l'aveva lasciata in sosta pochi minuti in centro. I carabinieri hanno individuato, con la geolocalizzazione, l'auto lungo la Fipili.

Fermati i ladri, questi hanno accelerato per sfuggire al controllo, hanno sfrecciato in superstrada e sono usciti a Tirrenia (Pisa). Subito dopo hanno provato a abbandonare il veicolo ma i carabinieri hanno intercettato un fuggitivo, gli altri due sono scappati nei campi. In seguito sono stati trovati e fermati.

In caserma a Pontedera sono stati perquisiti, così come il veicolo: sono stati trovati e sequestrati diversi attrezzi idonei allo scasso (cacciaviti, pinze, una torcia led), nonché un computer portatile, uno zaino ed altri oggetti ritenuti verosimilmente di illecita provenienza e sui quali sono in corso accertamenti. I tre sono finiti in manette.