Terremoto a Poggibonsi, scossa 3.7. Cadono calcinacci dal Duomo di Siena

Terremoto in Valdelsa a Poggibonsi, i dati

Terremoto in Valdelsa questa mattina. L'Ingv riporta una scossa di magnitudo 3.7 a 4 km a nord est di Poggibonsi. Il fatto è avvenuto alle 12.19 di oggi. L'epicentro ha avuto una profondità di 10 km. Per il momento non sono stimati danni. La scossa è stata sentita anche in provincia di Firenze, oltre che in quella di Siena.

Sentiti i comuni di Barberino Tavarnelle, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa da parte della Regione. Il terremoto è stato avvertito distintamente dai cittadini ma dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici.

Siena, cadono calcinacci dal Duomo. Chiusi temporaneamente i musei

Avvertita oggi, martedì 28 giugno, anche nel territorio comunale una scossa di terremoto.

Alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena sono caduti . Gli accertamenti per stabilire eventuali danni anche all'interno del Duomo, che nel frattempo è stato evacuato, cominceranno a breve. Il complesso museale Santa Maria della Scala, in via precauzionale, rimarrà chiuso al pubblico oggi e domani. In via precauzionale sono state chiuse alle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico.

Per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani, mercoledì 29 giugno. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone.