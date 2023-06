Torna Stasera canto io, il concorso canoro under 20 per la Festa del Donatore Avis

In occasione dell'annuale Festa del Donatore sono aperte le iscrizioni al 20° Concorso canoro "Stasera canto io-Under 20" che si terrà a Capanne (Montopoli) presso il Centro Avis di Via Fonda il giorno domenica 16 Luglio.

Il Concorso è riservato solo a cantanti di età non superiore ai 20 anni. Non è richiesta alcuna quota di iscrizione.

Per informazioni e adesioni: 339 2506579 montopoli.comunale@avis.it

Come ogni anno il concorso sarà non solo un momento di sano svago e divertimento, ma l'occasione per promuovere la donazione di sangue e plasma in un momento delicato come lo sono i mesi estivi, quando, anche a causa delle vacanze, si verificano frequenti e pericolose carenze di sangue ed emoderivati che mettono a rischio le cure mediche e gli interventi chirurgici programmati e quelli in urgenza.

Fonte: Avis Montopoli Val d'Arno