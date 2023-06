Uno Mattina racconta Lucca bike friendly in tv

Le telecamere della Rai in città per raccontare una nuova Lucca bike friendly, pronta ad accogliere un turismo sostenibile ed i cicloturisti più appassionati. Focus puntato sulla bicicletta quindi, come mezzo ideale per visitare la città, scoprirne le bellezze e gli angoli più suggestivi. Un percorso di immagini e storie, che dal centro storico e le Mura si avvia verso la Ciclopedonale Puccini, premiata con l’Oscar italiano del cicloturismo e protagonista assoluta della puntata di Uno Mattina che andrà in onda venerdì 30 giugno alle ore 11 su Rai1.

Molte le immagini inedite della città, per un ampio servizio Rai dove si parlerà della riscoperta della bicicletta, dei suoi benefici per la salute e dove verranno indicati i più affascinanti luoghi per pedalare in mezzo alla natura, a pochi passi dalla città. L’inviato Stefano Miceli, dopo essere partito da piazza Cittadella, davanti alla statua del Maestro, ha attraversato porta San Donato fino alla terrazza Petroni per iniziare la pedalata lungo la ciclabile che celebra la vita e i luoghi di Puccini, accompagnandosi con la suggestiva esperienza musicale, accessibile attraverso i QR code sul percorso, che consentono di ascoltare le sinfonie del grande compositore da Lucca fino a Torre del Lago.

In questo viaggio, il giornalista della popolare trasmissione di RaiUno è stato accompagnato dalla guida turistica Linda Lorenzetti e da Paladino Meschi, operatore e professionista del settore bike.

Alla Ciclopedonale Puccini e al premio assegnato alle ciclovie verdi delle regioni che promuovono il turismo sostenibile su due ruote ha dedicato un servizio anche Rai Italia, con un’intervista all’assessore al Turismo Remo Santini ed entrambe le puntate saranno fruibili in streaming sul sito di Raiplay.

“Prosegue la grande attenzione mediatica per la città, sulla scia del grande successo riscosso dalla puntata di Melaverde – ha dichiarato l’assessore Santini – Abbiamo questa settimana accolto l’interesse anche di Rai Isoradio, fino ad Uno Mattina e Rai Italia. Un’ascesa che risulta implacabile grazie alle caratteristiche del nostro territorio, che può essere raccontato sotto innumerevoli punti di vista ed essere esempio di un’offerta turistica veramente completa e virtuosa. Continua quindi costante il lavoro degli uffici per la promozione del territorio, verso traguardi sempre più ambiziosi che sono certo possano rendere orgogliosi tutti i cittadini lucchesi”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa