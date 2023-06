Variante urbanistica Empoli, primo incontro pubblico alla Vela di Avane

Si ricorda alla cittadinanza, alle associazioni di categoria e del terzo settore, agli operatori del commercio, ai tecnici e a tutti gli stakeholder che a vario titolo sono interessati alla variante al Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 2023 di Empoli che, venerdì 30 giugno 2023, si svolgerà il primo incontro pubblico del Programma delle attività di informazione e di partecipazione, promosso dal Comune di Empoli.

Durante l’incontro, che si svolgerà a La Vela Margherita Hack, in via Magolo n. 32 a Empoli dalle ore 18 alle ore 20, ci sarà l’occasione sia di ascoltare le proposte che il Comune sta mettendo in campo per aree specifiche del territorio sia di porre domande ed esprimere idee e suggerimenti.

L’iniziativa di venerdì segna l’apertura di un percorso di informazione e coinvolgimento della comunità, che vedrà la promozione anche di altre iniziative nelle settimane successive. L’amministrazione comunale ha, infatti, calendarizzato altri incontri con i portatori di interesse e due eventi pubblici. Il laboratorio partecipativo sulle principali trasformazioni del territorio si svolgerà il 5 luglio nella sala grande del Palazzo delle Esposizioni (Empoli, piazza G. Guerra n. 13) dalle ore 18 alle ore 22 (ai partecipanti verrà offerto un piccolo spuntino). Infine il 20 luglio, di nuovo a La Vela Margherita Hack dalle 18 alle 20, si svolgerà l’ultimo incontro per restituire alla cittadinanza le evidenze emerse durante il Programma delle attività di informazione e di partecipazione.

Per organizzare al meglio gli incontri e per restare sempre aggiornati sugli sviluppi del progetto, si consiglia l’iscrizione al modulo online scaricabile al seguente link https://bit.ly/Empoli_VariantePS_RU ma avranno comunque accesso agli incontri tutti coloro che vorranno: sarà infatti possibile registrarsi anche la sera stessa delle iniziative.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa