Vernice rossa e striscione sulla sede FdI di Massa, Rossi: "Vile clima d'odio"

“La sede provinciale di Fratelli d’Italia a Massa è stata presa di mira da parte dei soliti personaggi dell’estrema sinistra, che hanno attaccato uno striscione sulle vetrate, imbrattandole con vernice rossa e con scritte a dir poco deliranti riguardanti le morti sul lavoro. Il gesto è stato poi rivendicato sui social. Esprimo a nome di tutto il partito la massima solidarietà ai militanti e ai dirigenti provinciali e locali della città di Massa. Questo è un vile clima d’odio che non ci appartiene e che non fa parte del nostro modo d’intendere la vera democrazia, inaccettabile in particolar modo perché tocca un tema, che è una tragedia reale, come le morti sul lavoro. I nostri doveri e impegno verso il territorio non verranno certamente meno a causa di gesti così ignobili”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale e deputato di Fratelli D'Italia Fabrizio Rossi.