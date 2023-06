Vuole rapinare negozio in centro a Firenze, arrestato dalla municipale

Ha prima cercato di rubare i soldi dalla cassa, poi ha spintonato il titolare per fuggire ed infine è stato arrestato da una pattuglia della polizia municipale che era in servizio in zona.

E’ successo ieri pomeriggio in via Vacchereccia a Firenze dove un uomo, 57enne originario dell’Est Europa, è entrato in un negozio ed ha tentato di sottrarre l’incasso della giornata. Il titolare dell’attività lo ha visto e ha cercato di bloccarlo ma lui lo ha spintonato ed è scappato. Poco fuori dal negozio c’era una pattuglia di agenti della polizia municipale in servizio in zona che lo hanno subito arrestato per rapina.

Il commerciante ha sporto querela per l'accaduto e la polizia municipale, in accordo con il pubblico ministero di turno, ha condotto l'uomo in arresto presso l'istituto di custodia di Sollicciano con l’accusa di rapina. L'arrestato rimarrà a disposizione degli inquirenti in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa