Abc, staff confermato: dagli assistenti ai fisioterapisti

opo la conferma di coach Walter Angiolini, non poteva che arrivare anche quella dello staff con cui il tecnico livornese ha conquistato la promozione nella nuova serie B Interregionale. Ad iniziare dai suoi due più stretti collaboratori, Alessandro Mostardi e Claudio Calvani, che anche per la stagione 2023/2024 ricopriranno il ruolo di assistenti.

Per Alessandro Mostardi si tratterà della quinta stagione consecutiva della sua seconda avventura castellana (la prima era stata nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010) e del secondo anno consecutivo come assistente in prima squadra. Dopo gli ottimi risultati conseguiti con il settore giovanile, di cui continuerà ad occuparsi, e la grande alchimia che si è creata con coach Angiolini, la sua conferma non è mai stata in discussione. Così come quella di Claudio Calvani, che oltre ad assistente in serie B per il quarto anno consecutivo, continuerà a ricoprire anche il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile. Una vera e propria bandiera per l’Abc e per Castelfiorentino, che garantirà un bagaglio di esperienza e competenza davvero immenso.

“Sono contento di continuare questo percorso insieme a Walter e Claudio – commenta Alessandro Mostardi -, ancora di più dopo la bella stagione passata con la conquista della serie B. È stata una stagione molto bella e anche difficile, a causa dei tanti infortuni che abbiamo dovuto affrontare, ma il gruppo è stato super riuscendo a superarli senza mai mollare. Per quanto riguarda il prossimo campionato ancora ci sono molte incognite: sicuramente il livello sarà più alto e il gioco molto più fisico, ma sono sicuro che il gruppo sarà ancora una volta il nostro punto di forza. Daremo il massimo per far bene e per affrontare al meglio la nuova categoria che abbiamo conquistato con grande tenacia e caparbietà”.

“Felicissimo di fare ancora parte di questo staff e proseguire la collaborazione con Walter e Alessandro – continua Claudio Calvani -. Ci aspetta una nuova categoria in cui l’obiettivo dovrà essere sempre lo stesso, ovvero dare il massimo, e so per certo che questo gruppo lo farà. Difficile, ad oggi, dire se lotteremo per la zona alta, per la media classifica o per mantenere la categoria, perchè ci sono ancora troppi punti interrogativi sulla formula e sui gironi. Quel che è certo è che ogni singola componente di questo gruppo remerà nella stessa direzione. Ovviamente un pensiero va a chi non resterà con noi, perchè questa promozione è merito di tutti e ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a chi l’anno prossimo vestirà una maglia diversa da quella gialloblu”.

A completare lo staff tecnico un’altra garanzia, Simone Garbetti, che anche per la stagione 2023/2024 si occuperà di tutta la parte atletica: un ruolo fondamentale e delicato quello del preparatore fisico, che ormai da anni la società affida alla competenza di Simone.

Altrettante conferme per quanto riguarda lo staff medico: saranno infatti Ciro Orabona, ormai vera e propria colonna portante gialloblu, e Giulia Talluri, i fisioterapisti a cui saranno affidate le cure della squadra, con Claudio Firenzani insostituibile medico sociale del sodalizio gialloblu.