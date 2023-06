Blatte e insetti nel ristorante del bagno a Marina di Cecina: multa e chiusura

Sanzione da 2mila euro per il titolare 47enne del ristorante di uno stabilimento balneare di Marina di Cecina. Il motivo: carenze igieniche gravi, con " presenza diffusa di insetti e blatte morte sulla pavimentazione e sulle esche di cattura poste in vari punti dei locali". I carabinieri del Nas di Livorno sono intervenuti nell'ambito della campagna di controllo degli stabilimenti chiamata 'Estate tranquilla'. Il provvedimento ha portato anche l'immediata chiusura e l'inibizione dell'attività da parte dell'Asl Nord Ovest fino a che le carenze non saranno sanate.