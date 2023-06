Bus turistici in sosta col motore acceso e senza permesso, raffica di multe a Firenze

Servizi mirati sul rispetto delle regole per i bus turistici. La polizia municipale fra ieri e stamani ha controllato numerosi bus fra viale Gori e viale Guidoni, anche grazie ai residenti che hanno chiamato la centrale per segnalare veicoli lasciati col motore acceso o perché in sosta in mezzo alla strada per far scendere i turisti.

Il reparto di Rifredi della polizia municipale ha quindi proceduto ad effettuare controlli a 12 bus elevando ben 7 sanzioni per averli trovati a violare le regole. Altri 5 bus turistici sono stati sanzionati perché trovati senza il necessario permesso specifico Ztl bus (uno di questi ha preso anche la multa per aver parcheggiato sul marciapiede).

Durante i controlli è stato fermato anche uno scooter che transitava in via Baracca perché privo di assicurazione da febbraio e la conducente senza patente: il veicolo è stato sequestrato e la conducente ha ricevuto una multa complessiva di circa 6mila euro. Un altro scooter senza assicurazione è stato trovato in via Reginaldo Giuliani:

Al termine dei controlli questa mattina gli agenti transitando in via R. Giuliani, all'altezza di un'officina di cambio pneumatici, hanno notato uno scooter in divieto di sosta e dal controllo della targa è risultato privo di assicurazione. Mentre gli agenti stavano sequestrando il veicolo è arrivato il proprietario a bordo di un’auto anch’essa priva di assicurazione. Gli agenti gli hanno sequestrato anche l’auto e commissionato un totale di circa 1800 euro di multa.