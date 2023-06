"Cestini ribaltati, danni e confusione di notte": la segnalazione da Serravalle

"Fanno confusione e vanno in giro a danneggiare i cestini. Si tratta di un nutrito gruppo, tutti 'armati' con dei rami, sono pure minacciosi". Il quadro descritto da alcuni lettori sembra uscire da 'I guerrieri della notte' ma in realtà si trova a Empoli. Per la precisione nel quartiere di Serravalle, in particolar modo sul viale delle Olimpiadi ma anche nelle strade interne.

Alcuni residenti hanno deciso di farsi sentire dopo che nelle ultime settimane sono venute fuori delle segnalazioni a riguardo. Cosa è successo? A spiegarlo è un lettore: "C'è una specie di gang di ragazzini, penso abbiamo quattordici-quindici anni. Ogni sera, sempre dopo le 22.30 e spesso fino a notte inoltrata, girano per il viale, urlano e fanno confusione. Il problema è che non si limitano solo agli schiamazzi ma vanno oltre. Hanno tutti della specie di bastoni in mano, verosimilmente sono rami degli alberi. Con questi colpiscono i cestini della differenziata".

"Per adesso non si hanno notizie di auto danneggiate, ma, per esempio, l'altra mattina ci siamo svegliati e c'erano tutti i bidoncini colpiti e i rifiuti sparpagliati" continuano da Serravalle. "La situazione sta diventando insostenibile, anche perché ci sono stati dei danni a delle bobine della fibra ottica, che è stata legata a dei pali della luce. Per fortuna nessuno si è fatto male".

Dal quartiere a nord di Empoli si sono fatti sentire: "Non siamo tranquilli. Capiamo che sono ragazzini e possano sembrare bravate, ma se la cosa continua così tanto e nessuno interviene, c'è il serio rischio che qualcuno possa farsi del male. Oltre ovviamente al quieto vivere del quartiere, perché ogni notte c'è sempre confusione".