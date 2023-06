La città dei lettori approda a Montaione con Giobbe Covatta e Vera Gheno

Sarà l’attore e scrittore Giobbe Covatta a inaugurare la prima edizione di Montaione dei lettori, 7/ma tappa in Toscana de La città dei lettori, festival diffuso che ogni anno catalizza autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio in vari spazi della cittadina in provincia di Firenze presentazioni, incontri, letture, spettacoli e biciclettate letterarie con i protagonisti della cultura contemporanea. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. Apertura venerdì 30 giugno alle 19.00 alla terrazza del castello in località Castelfalfi di Montaione, dove Covatta porterà il suo spettacolo “6° (sei gradi)”: ironia, comicità e satira che si incontrano con la divulgazione scientifica per affrontare uno dei temi più caldi del pianeta e delle persone che lo abitano. Dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca al numero 6, che rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Come sarà il mondo in cui la temperatura media sarà più alta di un grado rispetto a oggi? E quando i gradi saranno due? Montaione dei lettori gode del patrocinio di Ministero della Cultura, del patrocinio e sostegno di Regione Toscana e Comune di Montaione, in collaborazione con Biblioteca Comunale di Montaione, si ringrazia per il supporto la Tenuta di Castelfalfi (ingresso gratuito, info:www.lacittadeilettori.it).

Il programma continua sabato 1 luglio in piazza della Repubblica con una serie di appuntamenti dedicati alle figure femminili in letteratura. Alle 17.00 la scrittrice Lilith Moscon guiderà l’incontro “Io leggo! La fiaba è ragazza”, una lettura di fiabe di ogni tempo con protagoniste donne, per ragazze e ragazzi dai 5 anni in su nell’ambito del focus “Sulla fiaba”, con la curatela diretta di Gabriele Ametrano. A seguire alle 18 .00 “Le donne di Shakespeare”, spettacolo ispirato alle protagoniste delle opere più celebri del bardo inglese prodotto da Associazione Culturale RumoreBianc(O), ideato e diretto da Chiara Renzi e con la drammaturgia di Camilla Mattiuzzo. A condurre letteralmente il pubblico nel percorso teatrale – la performance infatti è un lavoro itinerante che si snoderà tra palazzi storici e cortili con micro visite guidate – sarà una “Fool”, tipico personaggio shakespeariano qui interpretato da Carlotta Mangione. A lei il compito di introdurre i monologhi di Lady Macbeth, interpretata da Alessandra Bedino, Ofelia, da Chiara Cappelli, Giulietta, da Sara Venuti, e Desdemona, da Eleonora Angioletti. A concludere la giornata, alle 19.00, la sociolinguista Vera Gheno insieme a Lilith Moscon e Gabriele Ametrano presenterà il nuovo lavoro “Parole d’altro genere” (Rizzoli), un percorso alla scoperta di autrici che nella storia hanno fatto sentire la loro voce, contribuendo a trasformare il modo in cui pensiamo e guadagnandosi sul campo il loro posto tra i classici.

Montaione dei lettori torna domenica 2 luglio con un evento speciale: alle 16.30 sarà possibile prendere parte a una ciclo visita alla Piccola Gerusalemme di San Vivaldo: uno degli esempi più significativi di riproduzione dei luoghi di Terra Santa in Occidente, costruita ai primi del XVI sec. ad opera dei Frati Minori di San Francesco. Partenza dal Circolo Arci Villamagna e arrivo con piccolo punto ristoro e visita guidata.

Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato, Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione, Poggibonsi, San Miniato, Grosseto e Arezzo – continuerà a Villamagna – Volterra (PI) il 2 luglio e a Montelupo Fiorentino (FI) dal 6 al 7 luglio. Ancora: seconda edizione per Monteriggioni (SI) dal 21 al 22 luglio, prima per Vicchio (FI) dal 31 agosto al 3 settembre, terza per Calenzano (FI) dal 7 al 9 settembre e per Campi Bisenzio (FI) dal 13 al 14 settembre. Un’ulteriore prima edizione a Piombino (LI) dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (FI), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia (AR) in date da destinarsi.

Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento "Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi commenta: "Sono molto soddisfatto che Montaione sia stata inserita nel circuito di questo festival letterario, ringrazio l'associazione Wimbledon per averci dato questa opportunità che consentirà ai partecipanti di vedere alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio: il nostro centro storico, inserito nei Borghi più belli d'Italia, la Gerusalemme di San Vivaldo e Castelfalfi sono sicuramente ambientazioni suggestive per gli incontri previsti nel prossimo fine settimana".

La città dei lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Solo per gli appuntamenti del ciclo Paesaggi letterari è consigliata la prenotazione a: paesaggiletterari@lacittadeilettori.it

