Compro oro irregolare in Valdinievole, sospesa la licenza

Il Questore della provincia di Pistoia ha sospeso per 15 giorni la licenza a un compro oro in Valdinievole. Il titolare infatti deteneva gli oggetti preziosi senza compilare le schede descrittive; in alcune non risultavano essere descritti gli accessori di anelli o bracciali consegnati dai clienti, in altre non veniva indicato il percorso degli oggetti preziosi dopo la consegna o le indicazioni di chi avesse consegnato i preziosi usati; in altre schede mancavano le firme delle persone che cedevano gli oggetti. Sono state trovate anche delle schede con lo stesso numero ma aventi ad oggetto preziosi e proprietari diversi.

Inoltre, durante il controllo, è stato accertato che la bilancia di precisione, deputata al peso dei preziosi, non era stata mai sottoposta alla verifica periodica triennale, così come previsto dalla legge. In un successivo controllo, invece del titolare, è stata trovata una persona diversa addetta alla vendita, non in possesso della licenza del Questore.