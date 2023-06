Controlli antidroga alla Fortezza, sequestrato oltre un etto di droga

Oltre un etto di hashish e più di 30 grammi di cocaina: è il risultato di un controllo con i cani antidroga effettuato da parte della polizia municipale per contrastare lo spaccio alla Fortezza. E’ successo ieri pomeriggio durante uno dei servizi mirati nel parco e lungo le siepi che in via XX Settembre costeggiano il torrente Mugnone. Qui, grazie alle segnalazioni dei cani antidroga Viola e Sirio, venivano trovati. nascosti in vari punti alla base delle suddette siepi, ben 7 frammenti di varie dimensioni di hashish, per un totale di 112,71 grammi. I cani hanno fiutato anche 10 involucri di materiale plastico termosaldato che avvolgeva cocaina, del peso complessivo lordo di 32 grammi. Indagini sono in corso per identificare chi l’ha nascosta fra le siepi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa