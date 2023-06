Corecom, Marco Meacci è il nuovo presidente

Un tour per la Toscana per “far conoscere servizi e compiti che il Comitato regionale per le comunicazioni offre gratuitamente a cittadine e cittadini, in primis le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni (telefonia, internet, pay-tv ndr)”. È questa la prima iniziativa che il nuovo Corecom della Toscana ha lanciato oggi, giovedì 29 giugno, nel corso di una conferenza stampa nel Media Center di palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale.

A lanciare il tour, il nuovo presidente Marco Meacci, presentato dai presidenti di Assemblea legislativa e Giunta Antonio Mazzeo e Eugenio Giani. “Partiamo con un bagaglio di iniziative e progetti importanti che l’ex presidente Enzo Brogi ha portato avanti e che restano patrimonio importante”, ha dichiarato Meacci. “Stiamo già pensando – ha aggiunto – di ascoltare tutti gli operatori dell’informazione per conoscere le loro esigenze e trasferirle anche al Consiglio regionale”, ha continuato Meacci anticipando anche un’altra idea: gli Stati Generali della Comunicazione. “Crediamo sia importante rendere sempre di più il Corecom uno strumento di relazione con tutti gli operatori. Questo è fondamentale per espletare al meglio, con efficienza ed efficacia, compiti e servizi che siamo chiamati a svolgere e che possono aiutare i cittadini della Toscana a risolvere disservizi anche non banali senza costi, lungaggini burocratiche e in tempi brevi”, ha concluso.

Ringraziamenti all’ex presidente del Comitato Enzo Brogi e auguri di buon lavoro ai nuovi membri li hanno rivolti i presidenti Mazzeo e Giani. “Il Corecom svolge attività davvero importanti per le cittadine e i cittadini della Toscana e in questa nuova fase sono certo ci sarà la capacità di sfidare il futuro e guidare il presente con dedizione e impegno. La comunicazione – ha dichiarato il presidente Mazzeo – tocca tutti noi da vicino. Sono certo che il bagaglio di progetti e iniziative già avviati con Brogi saranno un’esperienza importante, mentre nuove idee, che già sento nelle parole del presidente Meacci e negli altri membri, sapranno produrre importanti risultati”.

“Il Comitato per le comunicazioni è una istituzione fondamentale nell’ordinamento legislativo e attuativo della Toscana”, ha detto il presidente Giani ricordando, tra l’altro, la necessità di rimettere mano al sistema normativo: “Ad oggi manca ogni riferimento ai social e alla rete in generale, ma sappiamo che molta comunicazione e informazione passa da qui. Sono certo – ha concluso – che questo Comitato saprà dare impulso a Consiglio e Giunta anche in questo senso”.

Oltre a Meacci, fanno parte del Comitato Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli, Biagio De Presbiteris.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa