Corri la Vita, l'arrivo all'ombra di Palazzo Vecchio. Obiettivo 38mila presenze

Sport, cultura e solidarietà nuovamente insieme domenica 24 settembre per la XXI edizione di Corri la Vita. La manifestazione promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa e il sostegno psicologico.

Quest’anno, dopo una lunga assenza, l’arrivo della corsa tornerà ad essere nel centro storico di Firenze, in Piazza Signoria, dove si attenderà l’arrivo delle decine di migliaia di persone che aderiranno all’edizione 2023.

Dopo la tradizionale partenza da piazzale Lincoln alle Cascine, i partecipanti taglieranno il traguardo davanti a Palazzo Vecchio, sotto lo sguardo del David e del Biancone, con l’auspicio di battere il record delle 38 mila presenze.

Tra gli obiettivi della nuova edizione di Corri la Vita c’è quello di sostenere un progetto importante di Ispro che consentirà di promuovere in maniera più diffusa e capillare sul territorio la cultura della prevenzione in un quadro generale che abbraccerà non solo il tumore al seno.

Saranno inoltre sostenute come ogni anno le attività del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e File Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus.

“Siamo felici che questa edizione presenti novità importanti – ha sottolineato Eleonora Frescobaldi, presidente dell’Associazione Corri la Vita Onlus -. Ogni anno ci poniamo nuovi obiettivi da raggiungere, vere e proprie sfide che riusciamo a vincere grazie al sostegno di tutte le realtà toscane e nazionali sempre più numerose, ma soprattutto grazie all’amore delle oltre 35 mila persone che si ritrovano da 21 anni per le strade di Firenze per essere al fianco di tutte le donne che ogni giorno combattono la sfida più importante della loro vita: sconfiggere il tumore al seno”.

"Corri la vita è ormai un appuntamento molto atteso e come sempre sarà un’edizione che sorprenderà i fiorentini - ha dichiarato l'assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione -, quest'anno ci sono novità importanti come quella del sostegno ad un progetto importante di Ispro e, dopo una lunga assenza, l'arrivo della corsa a piazza della Signoria". "Siamo contenti di rinnovare il legame con questa manifestazione, a cui siamo molto affezionati, che mette insieme volontariato, solidarietà e sport - ha aggiunto l'assessore -. Sono certo che il 24 settembre Firenze saprà rispondere alla grande per sostenere una causa così importante".

Dalla mattina, il palco allestito lungo l’Arno negli spazi di viale Lincoln al Parco delle Cascine sarà animato dagli amici e dai testimonial di Corri la Vita fino al momento della partenza, per poi darsi appuntamento in Piazza Signoria per all’arrivo dei corridori, con la possibilità di seguire la manifestazione anche attraverso i canali ufficiali dell’evento (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube). Tutti i partecipanti sono invitati a condividere foto e stories sui canali social utilizzando gli hashtag ufficiali #corrilavita2023, #clv2023 e #corrilavita23 taggando @corrilavita

Per partecipare alla manifestazione dal 1° settembre è necessario registrarsi sul sito www.corrilavita.it, fare una donazione minima di 10 euro online e nei luoghi fisici dedicati, ritirare e indossare la maglietta. Solo così sarà così possibile sostenere la raccolta fondi e assicurarsi una delle ambite magliette firmate da Ferragamo, da anni tra i più grandi supporter dell’iniziativa. Il colore della maglia 2023 è burgundy (borgogna, bordeaux) e il suo packaging è totalmente biocompostabile.

I primi testimonial che hanno indossato la maglietta 2023 vengono dal mondo dello sport e dell’impresa pubblica: Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane.

Ma anche dalla società civile e prima fra tutte troviamo Pegah Moshir Pour, attivista di origine iraniana in prima fila nella denuncia del regime islamico rispetto alla situazione femminile. Tra i testimonial anche i finalisti della LXXVII edizione del Premio Strega (Romana Petri, Rosella Postorino, Andrea Canobbio e Maria Grazia Calandrone) promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, avvicinati grazie alla “Città dei lettori’, un progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS.

Dal mondo del cinema invece arriva il supporto e la testimonianza dell’attrice e regista Isabella Rossellini, vincitrice nel 2023 del David Speciale e figlia dell’indimenticabile Ingrid Bergman: “La mia mamma è morta di cancro al seno. Aveva solo 67 anni. Congratulazioni per CORRI LA VITA e il suo successo. Non potrò venire personalmente. Purtroppo, l’Oceano Atlantico è grandissimo. Se potessi io lo ridurrei, lo farei diventare grande come un lago per venire in Italia più spesso e con grande facilità”.

Il testimonial grafico di questa edizione è il Marzocco di Donatello, simbolo della Repubblica Fiorentina e protettore della città, il cui scudo (raffigurato con il giglio rosso, emblema della città) è stato simbolicamente sostituito con la maglia 2023 di Corri la Vita.

Per tutto il mese di luglio sul sito di Spirulina Becagli sarà attivata una speciale raccolta fondi per gli amici di Corri la Vita che riceveranno un codice sconto per l'acquisto di tutti i prodotti su spirulinabecagli.it: chi acquista avrà il 15% di sconto e la spedizione gratuita mentre l’azienda contribuirà con il 20% del totale del venduto alla raccolta fondi.

Per i soci UniCoop Firenze già alla fine di agosto saranno eccezionalmente in distribuzione le magliette di Corri la Vita e sono inoltre confermate le importanti raccolte fondi di settembre presso tutti i punti vendita in Toscana di Conad Nord Ovest e Unicoop Firenze, alle quali si aggiungerà quanto organizzato dal Mercato Centrale di Firenze, la “Staffetta delle Botteghe” di Confesercenti e la promozione di Confcommercio che coinvolgerà il Mercato di Sant’Ambrogio e le attività commerciali di via Gioberti e via Cavour.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi diversificati per gradi di difficoltà - uno di circa 11 km dedicato a chi vorrà correre e un secondo di 6 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso. Entrambi si snodano tra scenari inediti e scorci mozzafiato studiati ad hoc per godere delle bellezze uniche di Firenze. A questo si aggiunge la possibilità per tutti di visitare gratuitamente nel pomeriggio tantissime mete culturali disseminate in città e nei dintorni, inclusi musei e mostre, semplicemente indossando la maglia di Corri la Vita 2023 o esibendo la ricevuta della avvenuta donazione. Per chi vorrà aiutare il progetto Corri la Vita ma non potrà parteciparvi di persona, la t-shirt ufficiale verrà recapitata gratuitamente in tutta Italia grazie alla collaborazione con BoxOffice Toscana e BRT con la sua rete di 6.500 di punti di ritiro e spedizione BRT-fermopoint: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente dal sito della manifestazione www.corrilavita.it L’hashtag di questa specifica iniziativa è #corrilavitainitalia.

Non verranno proclamati vincitori perché chiunque parteciperà alla manifestazione sarà a suo modo “vincitore”, ma un premio speciale sarà riservato ai tre gruppi più numerosi che vestiranno la maglia 2023: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole.

Tra le aziende più generose che hanno già aderito all’appello di Corri la Vita 2023 segnaliamo: Ferragamo, Unicoop Firenze, Erasmus+/Indire, Banca Generali Private, Conad Nord Ovest, Spirulina Becagli, Intesa Sanpaolo, Fondazione CR Firenze, Palestra Stilnuovo e Pilates One, Poste Italiane, Leo France, Marina Militare, Game7Athletics, KPMG, Recordati, Federfarma Firenze, Ippodromo del Visarno, Consorzio Il Cappello di Firenze, Menarini/Sustenium, Findomestic Banca, Baker&Hughes, Fratelli Piccini, Devon&Devon, Pandolfini Casa d’Aste, Brandini, Angela Caputi, Valsoia, Fondazione Giorgio Tesi Onlus. Tra i sostenitori anche Regione Toscana.

Corri la Vita può inoltre contare fin dalla prima edizione su alcuni partner che permettono la perfetta riuscita della manifestazione: LILT Firenze e Firenze Marathon con i loro tantissimi volontari, nonché la consulenza dell’Associazione Città Nascosta per la selezione delle mete culturali.

Media partner dell’edizione 2023 sono La Nazione - QN, Lady Radio/RDF 102.7, Toscana TV.