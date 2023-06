Emergenza in Mugello, da Metrocittà 10 milioni investiti sulla viabilità

Nelle giornate dal 16 al 25 Maggio 2023 il territorio dell’Alto Mugello è stato flagellato da piogge intense tali da creare smottamenti e frane, con crollo talvolta sulla sede della carreggiata di massi di notevole entità tali da determinarne la chiusura alla viabilità, qualora non fosse possibile istituire un senso unico alternato. Il consigliere delegato Tommaso Triberti, che è Sindaco di Marradi, ha ricostruito quanto accaduto e gli interventi operati nel Consiglio della Città Metropolitana che ha approvato le spese sostenute a riguardo.

I tecnici della Direzione Viabilità Area 1 e la Protezione Civile Metropolitana sono prontamente intervenuti al fine di garantire la messa in sicurezza della cittadinanza, col supporto dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, e ad al contempo i collegamenti tra i vari borghi montani al fine di ridurre al minimo i disagi tra la popolazione residente e i lavoratori.

Il totale delle somme investite è pari a dieci milioni di euro 10.281.175,46.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 19 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per il territorio della Città Metropolitana di Firenze. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Maggio 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa.

I lavori sulla Sr 302 troveranno copertura finanziaria sulle risorse regionali per 781.175,46 euro, i restanti lavori per 9.500.000,00 euro saranno eseguiti su strade metropolitane e troveranno invece copertura finanziaria sui trasferimenti Mit (Ministero dei Trasporti).

Anche il consigliere delegato alla Protezione civile Massimo Fratini ha sottolineato il grande lavoro di squadra richiamato da Triberti, dai consiglieri Gemelli (Centrodestra) e Carpini (Territori beni comuni), dalla dirigente della Direzione Viabilità competente per l'area Maria Teresa Carosella.

