Maggiolini, blues e il Palio di Siena tra gli eventi del weekend di luglio

Entriamo nella stagione calda questo weekend. Sabato 1 e domenica 2 luglio, nonostante le previsioni meteo avverse alla vigilia del fine settimana, saranno due occasioni per godersi i giorni festivi con tanti appuntamenti da Empoli e non solo.

Intanto se volete qualche spunto per cercare il fresco nonostante le alte temperature, qui trovate 5 nostri consigli.

Siena. Se siete fortunati avrete un posto comodo e una visuale eccellente. Ma anche se foste nel centro di piazza del Campo, il Palio di Siena del prossimo 2 luglio è un appuntamento imperdibile per l'atmosfera che si respira. Questi i cavalli e le contrade che correranno. Tante le iniziative collaterali.

San Miniato. Da venerdì 30 giugno a domenica 2 torna la rassegna dedicata al teatro di strada per famiglie e bambini La Luna è Azzurra. La quarantesima edizione sancisce il ritorno vero e proprio a un format aperto in tutto il centro storico. Si punta a bissare l'ultimo record prima della pandemia, con 10mila persone attese. Torna domenica 2 il Mercatino dell'Artigianato e dell'Antiquariato per le vie del centro storico.

Cerreto Guidi. Torna La Notte d'Isabella per il weekend. La rievocazione storica avrà tante attrazioni: dai giochi di spade all’antica balestra manesca, dalla falconeria alle bandiere, dalle musiche e danze rinascimentale ai giocolieri, e molto altro.

Empoli. Continua l'Empoli Beer Fest in piazza Matteotti e piazza Ristori.

Montaione. La città dei lettori fa tappa a Montaione, tra il centro e Castelfalfi, da venerdì 30 giugno fino a domenica 2 luglio. Ospiti di rilievo Giobbe Covatta e la linguista Vera Gheno.

Montelupo Fiorentino. Ritorna il Fool Park all'Ambrogiana, format pensato per i giovani tra concerti e stand up comedy.

Ponsacco. Seconda edizione del Ponsacco Rock&Blues, formato che unisce lo street food con tanti concerti. Tra i concerti principali, la Tennessee Rose Blues Band e per la 13esima edizione di BlueSacco il trittico Honey Island Swamp Band, Alex Gonfiantini Blues Band e i Black Cat Bones.

Santa Maria a Monte. Per i venerdì in Rocca visite guidate alla città sotterranea.

Poggibonsi. A Staggia Senese ci sarà il raduno di Maggiolini Volkswagen, con veicoli attesi da tutta Italia e anche dall'Europa.

Pistoia. Parte la sfilata storica sabato 1 luglio per i festeggiamenti jacobei, in onore di San Jacopo patrono della città. Allo stadio Melani alle 21.30 si terrà la finale del Torneo dei Rioni di calcio (categoria seniores).

Pisa. E' la volta del Tower Festival. Per due giorni, sabato 1 e domenica 2 luglio, decine di tornei sportivi animeranno da mattina al tramonto la cittadella sportiva di via Chiarugi: calcio, green volley, hockey su prato, tennis, ultimate frisbee e l'inimitabile Daground nel palinsesto dell'edizione 2023.