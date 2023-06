Firenze per lo sport, ok all'accordo. Al Palazzo Wanny l'Europeo Femminile

Approvato in Città Metropolitana, in sinergia con Regione Toscana e Comune di Firenze, l’accordo con la Federazione Italiana Pallavolo per promuovere manifestazioni sportive sul territorio metropolitano.

La delibera - illustrata dal consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano – è stata approvata con i voti della maggioranza Pd-Iv, del Centrodestra per il cambiamento e l’astensione del gruppo Territori beni comuni.

“Siglando questo protocollo – ha sottolineato il consigliere Armentano - la Città Metropolitana prosegue l’opera di sensibilizzazione della cittadinanza nella promozione dei valori morali dello sport, con il contrasto alla discriminazione razziale e di genere, favorendo pari opportunità, aggregazione e inclusione sociale con lo scopo di valorizzare specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano e mettendo al centro le periferie”.

L’accordo con Fivap (Federazione Italiana Pallavolo) prevede l’utilizzo del Palazzetto dello Sport 'Pala Wanny' nell’area di San Bartolo a Cintoia, come una delle sedi dei collegiali delle formazioni Nazionali Seniores maschile e femminile durante il periodo agonistico, per il biennio 2023-2024. Si stabilisce la concessione di un contributo economico a parziale copertura delle spese organizzative pari a 160.000,00 euro così suddivisi: Regione Toscana 80 mila, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze 40 mila euro ciascuno. Previsto anche un sostegno economico, pari a 35 mila euro, per l’organizzazione e la realizzazione del Campionato Europeo di femminile di Volley, che si terrà presso Palazzo Wanny dal 24 al 30 Agosto 2023.

“Riteniamo che quest’accordo, che vedrà coinvolto tutto il territorio metropolitano – conclude Armentano - rappresenti un’importante occasione di promozione della pratica sportiva tra i giovani e a tal fine abbiamo previsto momenti competitivi e di incontro dei testimonial con gli atleti delle varie scuole. Auspico che tutto il sistema sportivo faccia squadra e richiami sul territorio appassionati e tifosi”.

Voto di astensione per il gruppo Territori Beni Comuni che, nelle parole del consigliere Enrico Carpini, è stato motivato così: “Spiace costatare che sulle richieste di contributi, pervenute fuori da bandi, ci siano carenze cicliche sulle procedure da attivarsi, pur riconoscendo il quadro istituzionale più ampio in cui si inserisce questa richiesta e che vede coinvolti oltre Città Metropolitana anche Regione Toscana e Comune di Firenze”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa