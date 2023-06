Gaiole in Chianti, contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese

Una nuova misura del Comune di Gaiole in Chianti a sostegno delle piccole e medie imprese con l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione e investimento sostenute dalle aziende nel 2021. Ammonta a 30mila e 825 euro la somma complessiva stanziata. L’importo sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto in base alle istanze pervenute e all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel 2021.

Con questo bando l’amministrazione comunale rinnova il sostegno ai settori dell’artigianato e del commercio. Il bando è stato aperto anche agli imprenditori agricoli, che possono avanzare richiesta di contributo esclusivamente per lo svolgimento dell’attività commerciale, collegata a quella agricola.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 4 agosto 2023 indirizzandole al settore finanziario del Comune di Gaiole in Chianti, via Ricasoli 5 e riportando la dicitura “Domanda di contributi per attività produttive anno 2021”.

Possono essere inviate per pec alla mail comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it; oppure spedite con corriere o mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo.

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicate al seguente link https://www.comune.gaiole.si.it/bandi-e-concorsi/bandi-e-gare/1302-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-alle-piccole-e-micro-imprese-esercenti-attivita-economiche-commerciali-e-artigianali-con-sede-operativa-nel-comune-di-gaiole-in-chianti-per-il-rimborso-delle-spese-di-gestione-e-investimento-sostenute-nell-anno-2021