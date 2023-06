Giada Pieraccini è Miss Fucecchio 2023, le bellezze debuttano nel Cuoio

Giada Pieraccini di Seravezza è Miss Fucecchio 2023. La bella concorrente seravezzina prevale sul gruppo delle altre 18

concorrenti in gara provenienti da varie località della toscana e conquista a distanza di pochi giorni un altro primo podio rafforzando così la sua posizione per la semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto.



La manifestazione che per la prima volta veniva effettuata a Fucecchio ed inserita nel cartellone degli eventi di Lunatika, è stata organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Ccn Fucecchio, della Confesercenti Empolese-Valdelsa, dell'Ass. Turistica Exploring Fucecchio, e dal Centro Elios e Centro Medico dello Sport Initaly Bistrot Mediatori Group ha visto affluire in piazza Montanelli il pubblico delle grandi occasioni per la gioia di tutti gli organizzatori.



Lavoro non certamente facile per la giuria della serata presieduta dal signor Luca Ferri e come segretario dal signor Marco Lotti nel dover scegliere tra il nutrito e qualificato gruppo di concorrenti in gara la vincitrice e le altre 5 pretendenti alle fasce della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Fucecchio 2023 - GIADA PIERACCINI - di Seravezza - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno dell'Ariete.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - MARIA VITTORIA FREDIANI - di Quarrata (PT) - 20 anni - studentessa universitaria - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss Framesi - JASMINE LESO - di Carrara - 19 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Capricorno.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - CHIARA HELG - di Poggibonsi (SI) - 21 anni - receptionist - H. 1,74 - capelli castani - occhi azzurri - del segno dei Gemelli.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - MARTINA FIASCHI - di Lucca - 26 anni - impiegata - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - GABRIELLA PACINI - di Livorno - 21 anni - cameriera - H. 1,79 - capelli scuri - occhi marroni - del segno del Capricorno.



La prima classificata e' stata premiata da Alessio Spinelli sindaco di Fucecchio e da Ilaria Scarselli presidente della Confesercenti Empolese-Valdelsa e ha ricevuto dal signor Leonardo Sabatini della gioielleria Sabatini di Fucecchio il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

La manifestazione è stata condotta da Raffaello Zanieri che al momento dello spoglio delle schede ha coinvolto il foltissimo pubblico rimasto fino alla proclamazione delle vincitrici, con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi da Monia Arzilli, Ilaria Barculli, Sara Pucci e da Giusy Chucchiara dei saloni Beauty Concept con sedi a Fucecchio, Empoli e Sovigliana.



L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e di Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.

Fonte: Miss Italia Toscana