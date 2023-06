Nasce il primo Idg Hub in Toscana: un network di imprese che credono nello sviluppo sostenibile

Oggi la sostenibilità rappresenta un elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo strategico di un’azienda. La collettività, i fornitori, gli istituti di credito e tutti gli altri stakeholder sono sempre più sensibili alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) e per questo le organizzazioni devono essere pronte a dimostrare il proprio impegno per il raggiungimento di uno o più obiettivi fissati dall’Unione Europea.

LA MOTIVAZIONE DI FONDO

Il progetto IDGs (Inner Development Goals) è nato dalla convinzione che ciò che è mancato è una visione acuta di quali abilità, qualità o competenze devono essere promosse tra gli individui, i gruppi e le organizzazioni che svolgono ruoli cruciali in azienda per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Si parla molto di più di ciò che si dovrebbe fare per risolvere i problemi del mondo, piuttosto che di come costruire competenze tra gli attori per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quando si affrontano compiti impegnativi, c'è bisogno di una serie di abilità cognitive ed emotive che vanno al di là di ciò che la maggior parte delle persone impara normalmente nelle scuole e nelle università.

Lo scopo del progetto Inner Development Goals è quello di richiamare l'attenzione sulla necessità di sostenere lo sviluppo di abilità, competenze e altre qualità interiori per le persone e le organizzazioni coinvolte negli sforzi per contribuire a una società globale più sostenibile, grazie a un quadro di riferimento facile da comprendere. In altre parole, il progetto lavora per identificare, divulgare e sostenere lo sviluppo di abilità rilevanti, capacità e qualità essenziali per la crescita interiore, attraverso il sostegno consapevole di organizzazioni, aziende e istituzioni, per affrontare meglio le sfide globali.

Gli IDGs forniscono un framework essenziale di competenze trasformative per lo sviluppo sostenibile, un kit applicativo, in costante co-creazione, per sviluppare queste competenze necessarie. Ricerchiamo, raccogliamo e comunichiamo competenze e qualità basate su studi e ricerche che aiutano a vivere una vita più propositiva, sostenibile e produttiva. Il quadro degli IDGs è uno strumento di riferimento fondamentale per il percorso di avvicinamento e la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

UN NETWORK DI IMPRESE CHE CREDONO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Effe Diligence ha deciso di dare vita al primo IDG (Inner Development Goals) HUB in Toscana per coinvolgere tutte le imprese del territorio e permettere loro di avere voce in capitolo sullo sviluppo sostenibile.

Per questo crea numerose occasioni di incontro tra aziende che condividono obiettivi virtuosi di sostenibilità, dando loro lo spazio necessario per raccontarsi e condividere le esperienze utili al miglioramento della rete.

LO SCOPO DI IDG FLORENCE HUB

Lo scopo è quello di dare vita a un network di imprese virtuose che credono fortemente nei principi di sostenibilità e innovazione, attraverso l'organizzazione di eventi online e offline utili alla creazione di sinergie e collaborazioni. Sono in programma giornate di condivisione e opportunità per i changemaker che hanno deciso di aderire all’hub di raccontare la loro esperienza e il loro percorso verso il raggiungimento dei 17 obiettivi SDGs.

COME ADERIRE

Se sei un’azienda o un libero professionista, compila il FORM con tutte le informazioni richieste ed entra a far parte della prima community toscana. Avrai la possibilità di conoscere numerose realtà che la pensano come te, partecipando a eventi online e offline.

L’iscrizione è completamente gratuita.