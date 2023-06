Industria sostenibile nel calzaturiero, corso di formazione gratuito

Tre Zeta Group, da oltre 50 anni dedita alla produzione di suole di scarpe di lusso, scende in campo per la formazione e collabora con Masoni Consulting, portando l’esperienza dei suoi professionisti e la visione aziendale sulla sostenibilità ai manager di domani. Il Gruppo sostiene infatti il nuovo master “Nuove competenze per la Sostenibilità nel settore industriale” che prenderà il via a ottobre 2023.

Il corso di formazione, online e dalla durata di 80 ore, è ideato da Masoni Consulting per i giovani neolaureati in discipline scientifiche che hanno il desiderio di intraprendere un percorso di lavoro nel mondo della sostenibilità. Il master, che approfondisce i tre pilastri Environment, Social, Governance, con un focus particolare sui settori Leather & Luxury e Tessile, fiori all’occhiello del tessuto economico toscano, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze per diventare Sustainability Pro, la risorsa in grado di sviluppare, implementare, monitorare e aggiornare il piano strategico di sostenibilità delle aziende.

Tre Zeta Group, in qualità di partner del Master, contribuisce alle 12 Borse di studio che finanziano interamente la partecipazione dei candidati, e darà la possibilità a uno studente di entrare in azienda attraverso uno stage formativo da 160 ore con cui mettere in pratica le conoscenze acquisite. Il Gruppo, inoltre, durante le lezioni porterà agli studenti l’esperienza diretta dei suoi professionisti nella creazione di un piano di sostenibilità e nello sviluppo di prodotti e di soluzioni in grado di minimizzare l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente

Si tratta di un nuovo passo nel lungo percorso di sostenibilità intrapreso da Tre Zeta Group. Negli anni, infatti, il Gruppo ha investito per creare best practice sostenibili nella produzione, impegnandosi a ridurre gli scarti attraverso l’automazione, arrivando a recuperare ogni settimana 600kg di materiale, e a utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e la diminuzione di emissioni di CO2.

“Siamo molto felici di poter dare ai partecipanti al master la possibilità di approfondire una tematica tanto importante come l’impegno delle aziende verso la sostenibilità ambientale. Entrare in contatto con i giovani neolaureati e formarli per farli diventare i manager di domani è per noi un’opportunità e una sfida, perché saranno loro a guidare il cambiamento dei prossimi anni, portando idee nuove e una visione innovativa e intrinsecamente improntata alla valorizzazione di pratiche sostenibili”, commenta Fabrizio Mecheri, CEO di Tre Zeta Group. “Come Gruppo siamo molto attenti alla sostenibilità e siamo sempre al lavoro per migliorare ulteriormente i processi produttivi per ridurre l’impiego di energia e di materie prime, ma anche valorizzare gli scarti, mantenendo sempre altissima la qualità dei nostri prodotti. Un percorso, votato alla sostenibilità, che auspichiamo di poter condividere con gli studenti del master che entreranno in azienda”.

Per candidarsi, visitare il link: Partecipa al master gratuito e diventa Sustainability Pro

