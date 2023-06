Maggiolini da tutto il mondo per il Legendary Meeting a Staggia Senese

Dal 1 al 3 luglio il Maggiolino sarà la vettura principe nelle strade della Valdelsa grazie al 36° Legendary International Volkswagen Meeting, organizzato dal Gruppo Amici del Maggiolino di Staggia Senese in collaborazione con il Maggiolino Club Italia di Bodio Lomnago, in provincia di Varese. Dal 1985 il sodalizio va avanti: alla base di tanto attaccamento non c’è solo la passione per un marchio e per i suoi modelli più famosi, ma anche la volontà di ritrovarsi tra amici in un luogo speciale e con i quali trascorrere giorni di autentica festa.

Il raduno toccherà anche le suggestive località di zona: Volterra, San Gimignano, Casole, Siena. Tra i presenti al raduno molti gli stranieri, che giungeranno a Staggia da Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Austria, Slovenia, direttamente con le loro vetture.