Letture all'aperto, 6 appuntamenti tra Castelfranco e Orentano

Tornano anche per questa estate le letture all'aria aperta per bambine e bambini tra i 4 e i 10 anni.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è organizzata dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto con letture a cura di PromoCultura Società Cooperativa.

Quest’anno sono in calendario sei appuntamenti che vanno dal 3 al 12 luglio 2023: quattro nel Capoluogo e due nella frazione di Orentano.

Il primo incontro è per lunedì 3 luglio alle ore 18,30 in Largo Carlo Alberto a Castelfranco dove si parlerà di vacanze con la lettura del libro "Nella valigia" di Clotilde Perrin: la scuola è finita e la voglia di partire per un viaggio è tanta. Prima della partenza però occorre preparare con attenzione i bagagli.

Cosa metteranno in valigia i personaggi delle storie di questo pomeriggio? Avranno preso tutto quello che serve o ci saranno i soliti sbadati?

Gli appuntamenti in calendario nel programma completo:

- lunedì 3 luglio ore 18,30

(Largo Carlo Alberto - Castelfranco di Sotto)

"Nella Valigia" di C. Perrin

- martedì 4 luglio ore 18,30

(Giardino Palazzina Comunale - Orentano)

"Su e giù per le montagne" di I. Penazzi

- mercoledì 5 luglio ore 10,30

(Parco Galilei - Castelfranco di Sotto)

"10 viaggi e 1 sogno" di M. Martix e X. Salomò

- lunedì 10 luglio ore 18,30

(Largo Carlo Alberto - Castelfranco di Sotto)

"Mare. Uno straordinario mondo tra le onde" di B. Teckentrup"

- martedì 11 luglio ore 18,30

(Giardino Palazzina Comunale - Orentano)

"10 viaggi e 1 sogno" di M. Martix e X. Salomò

- mercoledì 12 luglio ore 10,30

(Parco Galilei - Castelfranco di Sotto)

"Su e giù per le montagne" di I. Penazzi

Per informazioni e prenotazioni: 0571487260 oppure 0571487263.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa