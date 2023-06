Allerta arancione, a Firenze giardini chiusi e sospesa la fermata Cascine della tramvia

Chiusura di parchi e giardini pubblici ad accesso regolamentato. Divieto dell'attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi. Lo ha deciso il Comune di Firenze, con un'apposita ordinanza, a causa dell'allerta arancione per il maltempo che scatterà alle 12 di domani, venerdì 30 giugno, e si concluderà alle 8 del giorno successivo.

L'ordinanza raccomanda inoltre "di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili" e ordina "ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza".

Durante l'allerta arancione sarà sospesa la fermata 'Cascine' della tramvia. Si invitano le cittadine e cittadini a rispettare l'ordinanza e a prestare la massima attenzione.

Fermata "Cascine" sospesa per allerta arancione

"Dalle 12.00 di domani, venerdì 30 giugno, alle 8.00 di sabato 1 luglio, la fermata Cascine della linea T1 sarà sospesa.

Il servizio della linea Villa Costanza - Careggi sarà totalmente garantito - come spiegato in una nota da GEST - ma, durante il periodo indicato, i tram non faranno servizio e non si fermeranno alla fermata "Cascine" ".