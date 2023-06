Dall'Use alla Nazionale Under 20: la convocazione per Federica Merisio

Estate da ricordare per Federica Merisio: la giovane play biancorossa ha ricevuto infatti la convocazione della Nazionale under 20 in vista degli europei di fine luglio in Lituania subito dopo aver firmato il rinnovo con l’Use Rosa Scotti per la prossima stagione. Dopo il campionato appena trascorso, la doppia notizia non può certo sorprendere visto che la classe 2003 ha giocato una stagione su alti livelli dimostrando soprattutto una crescita costante. E’ per questo che coach Alessio Cioni non ha avuto esitazioni a chiedere subito la sua conferma, trovando la piena disponibilità della ragazza .

Di quanto ha fatto in campo si è accorto anche Andrea Mazzon, allenatore dell’Under 20 che, in vista del prossimo campionato europeo, l’ha inserita nella lista delle 14 convocate per scegliere le 12 che poi andranno a fine luglio a Vilnius per partecipare alla massima competizione europea a livello Under 20. L’appuntamento è per il prossimo 12 luglio a Foligno per il raduno, momento in cui inizierà quest’altra, bella esperienza della sua ancor giovane carriera. Tutta la grande famiglia biancorossa sarà idealmente con lei

Fonte: Use Basket Empoli