Ha lavorato un quarto di secolo in Comune a Cerreto Guidi, lutto per Mirella Rossetti

Se ne è andata, all’età di 82 anni, dopo una lunga malattia. Mirella Rossetti viveva a Bassa dove era molto conosciuta ed apprezzata.

Aveva lavorato a lungo in Comune dove era stata assunta nel febbraio del 1982 e in 25 anni era stata ai servizi generali, messo comunale e poi all’Urp, prima del pensionamento nel 2006. Di lei si ricordano la gentilezza e la disponibilità che ne fecero un prezioso punto di riferimento negli anni del lavoro in Comune.

Il sindaco la ricorda con tanto affetto ed esprime vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa