"No alla Multiutility", anche il comitato Trasparenza per Empoli all'iniziativa del PCI di Prato

No alla Multiutility, questo è il titolo che abbiamo dato all'iniziativa di sabato 1 luglio presso il circolo Renzo Grassi di Narnali. Come sezione Ofelia Giugni del Partito Comunista Italiano siamo lieti di ospitare Marco Cardone, del Comitato Trasparenza per Empoli, Sergio Benvenuti, dell'Osservatorio Ambientale di Prato e Antonio Caprai, vulcanologo e Responsabile Ambiente del PCI Toscana.

Questo sabato affronteremo nello specifico il tema dei rifiuti legato alla creazione della Multiutility. Ogni cittadino pratese ha subito, negli ultimi due anni, gli aumenti della TARI. Molti lavoratori ci hanno segnalato condizioni di lavoro complicate, tra stipendi bassi, orari complicati e malagestione dirigenziale. Ecco, in questo quadro, si inserisce l'operazione Multiutility, a mezzo tra la proiezione dei beni comuni nell'orbita del mercato e la sistemazione di equilibri politici sempre più incerti. Ne parleremo approfonditamente e tracceremo le prossime tappe e iniziative, per ribadire il No alla Multiutility e per costruire il SI ad un mondo migliore, a misura di cittadini, lavoratori, studenti.

Partito Comunista Italiano, Sezione Ofelia Giugni - Prato