Nuova piscina comunale di Figline: pubblicata la gara d’appalto per realizzarla

ubblicata la gara d’appalto per la realizzazione della nuova piscina comunale di Figline e Incisa Valdarno: un progetto dal valore di circa 5 milioni di euro, finanziato per più della metà (oltre 3 milioni) da fondi PNRR e per la restante quota da risorse comunali e dalla contrazione di un mutuo (a interessi zero) con il Credito sportivo.



Nel dettaglio la nuova piscina, omologata Coni per le competizioni agonistiche, sorgerà all’interno dei giardini Dalla Chiesa, un’area verde collocata nel centro di Figline (tra via Morandi e via Val D’Ossola a Figline) ampia 13000 mq, di cui solo 1300 mq saranno occupati dalla nuova piscina.



“Aggiungiamo un nuovo tassello alla realizzazione di questo importante progetto – spiega la sindaca Mugnai –, il cui cantiere è sempre più vicino. Aver già bandito la gara d’appalto, infatti, ci consentirà di avere presto il progetto esecutivo, di far iniziare i lavori nei primi mesi del 2024 e di ultimarli entro il 2026. Inoltre, in via Morandi, accanto all’attuale piscina e alla scuola Del Puglia, sarà recuperata un’ulteriore porzione di verde, ad oggi inutilizzata. Infine, sempre nell’ottica di valorizzazione del verde, la scelta della ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto ricadrà su quella che inserirà nel progetto esecutivo piantumazioni, recupero del verde già presente e miglioramento dell’estetica dell’area attorno alla piscina, oltre a presentare soluzioni finalizzate all’efficientamento energetico della struttura, che sarà comunque dotata anche di copertura con impianto fotovoltaico. Rispetto all’attuale piscina, quindi, il nuovo impianto sportivo non solo comporterà minori consumi energetici per motivi strutturali, ma anche grazie alla produzione di ‘energia verde’ da parte dei pannelli”.