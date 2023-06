Sequestrati 126mila euro a Pereira, ex sovrintendente del Maggio

La guardia di finanza ha sequestrato 126.483,61 euro all'ex sovrintendente della Fondazione del Teatro del Maggio Musicale fiorentino. Alexander Pereira è indagato per peculato, il sequestro è avvenuto mercoledì 28 giugno.

Pereira, spiegano dalla procura, si sarebbe appropriato di soldi della Fondazione, avendo per ragione dei suo ufficio la disponibilità di denaro dell'ente.

Gli viene contestato di avere ottenuto il rimborso di spese personali e l'uso della carta di credito della Fondazione per pagamenti non inerenti la sua funzione. Si parla di un trasloco, di pernottamenti in hotel, voli in elicottero o in aereo. Gli è contestato anche di aver ottenuto il pagamento diretto, da parte di due fondazioni estere, dell'affitto della sua abitazione personale a San Casciano Val di Pesa.