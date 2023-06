Picchia anziano per rapinarlo poi fugge: denunciato 16enne

Stava portando a spasso il cane, quando un 16enne gli ha detto di tirar fuori cellulare e portafogli. Ha rifiutato, ma l'altro ha preso un bastone e lo ha colpito più volte in testa e alle gambe. Poi è fuggito, salendo sulla tramvia. Poco dopo è stato bloccato dalle forze dell'ordine.

È successo alle 10.15 di oggi, giovedì 29 giugno, a Firenze, in piazzale Vittorio Veneto, all'ingresso del parco delle Cascine. A chiamare i carabinieri è stato un passante. I militari sono intervenuti e hanno seguito le tracce del rapinatore, trovandolo poco dopo in viale degli Olmi. Appena viste le forze dell'ordine il 16enne ha tentato nuovamente la fuga in bici ma è stato bloccato.

Il 16enne, di origini nordafricane e con precedenti, risiede a Signa. È stato denunciato per tentata rapina aggravata, in ragione della minore età. La vittima, un 74enne di Firenze, è stata portata in ospedale a Careggi.