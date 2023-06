Pontorme e Cortenuova fanno squadra per l'Emilia Romagna: cena di beneficenza

Si son messi da parte anche i campanilismi per fare del bene.

Pontorme e Cortenuova, grazie all’associazione Borgo Pontormese e il Circolo Arci di Cortenuova, hanno messo insieme le proprie forze e hanno deciso di organizzare una cena di solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto all’Emilia-Romagna per affrontare i danni causati dall’alluvione di un mese fa.

""Speriamo ci sia una grande partecipazione, siamo sicuri che i nostri concittadini verranno numerosi, perché quando c’è da fare del bene pontormesi e cortenovesi sono sempre in prima fila-dicono gli organizzatori-. Ci siamo sentiti in dovere di organizzare un evento che potesse in qualche modo aiutare le popolazioni, travolte da questa tragedia".

La cena si terrà mercoledì 5 luglio alle 20 nel parcheggio antistante il Circolo di Cortenuova (via del Ponte 24, Empoli).

Il prezzo è di 23 euro per gli adulti e 13 per i bambini (fino a 12 anni), per prenotazioni si può telefonare a Roberto 338 8022160 o Tiziana 338 3051956 entro domenica 2 luglio.