Buongiorno oggi ringrazio Mirella che ho conosciuto lo scorso fine settimana durante il corso di Nerve Reflexology che si è svolto a Saltino nel comune di Reggello dove con una camminata di 15 minuti si arriva all'abbazia di Vallombrosa, bellissimo posto ve lo consiglio se non ci siete mai state.

Mirella vive a Cagliari, è una signora molto simpatica, carina e ha molta energia. Tra i momenti di relax mi sono fatta dare i Ravioli Sardi come li prepara lei. Mi ha anche concesso le foto!

Ravioli Sardi

Ingredienti

500 gr di farina di semola

1 bicchiere di acqua tiepida

1 pizzico di sale

Per il ripieno

300 gr circa di ricotta vaccina

200 gr di spinaci lessati ben stressati e tritati

2 uova

1 pizzico di sale

Preparazione

Lavorate la semola con l’acqua, aggiungendola poco per volta fino ad avere un impasto omogeneo. Stendete la pasta o a mano con il mattarello o con la macchinetta. Se la stendete a mano ricavate delle strisce. Per l’impasto amalgamate la ricotta con gli spinaci lessati e bene strizzati, aggiungete le uova e aggiustate di sale. Mettete l’impasto con un cucchiaino su una striscia di pasta facendo dei piccoli mucchietti, ricoprite con un’altra striscia di pasta e richiudete bene pigiando attorno ai bordi di ogni mucchietto di ripieno avendo cura di fare uscire tutta l’aria. Ritagliate i bordi e disponete su un vassoio sul quale avrete messo precedentemente un po’ di semola per evitare che si attacchino. Cuocete in acqua abbondante e bollente salata per 3-5 minuti e condite con un leggero sugo di pomodoro con sopra una bella spolverata di pecorino.

Mirella da Cagliari.

